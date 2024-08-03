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росіяни вийшли на важливу трасу на Донеччині – ISW

03 серпня 2024, 10:51
росіяни вийшли на важливу трасу на Донеччині – ISW
Фото: з вільного доступу
росіяни тривалий час намагалися вийти до цієї траси біля Вугледара.
російські окупаційні війська досягнули своєї давньої тактичної мети – вийшли на трасу О-0532  біля Вугледара на Донеччині, аби перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Аналітики наголошують, що російській армії вдалося вийти на цю трасу О-0532, але особливих успіхів для окупантів це не матиме.
 
"російські позиції вздовж шосе, мабуть, не віщують тактично значимих чи швидших російських успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки і захопили її", - йдеться у звіті.
 
В ISW наголошують, що російські джерела давно вважали перекриття шосе та порушення українських наземних ліній зв’язку (GLOCs) у Вугледарі головною тактичною метою на південний захід від Донецька. Нібито це це дозволить загарбникам змусити українські сили відійти з позицій у Вугледарі та навколо нього.
 
Також у звіті наголошується, що війська рф нещодавно активізували наступальні операції на південний захід від Донецька та провели кілька дорогих механізованих штурмів у цьому районі.
 
"Просування росіян до автомагістралі Вугледар-Костянтинівка, ймовірно, є результатом цього посилення наступальних зусиль, але російські досягнення на південний захід від Донецька продовжують бути поступовими. Українські сили мають інші GLOC, що ведуть до Вугледара, і перекриття автомагістралі O-0532 не суттєво погіршує здатність України утримувати та постачати позиції в районі Вугледара", - наголошують в ISW.

 

війна в Україніросія окупантинаступ рф

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