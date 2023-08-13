Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росіяни вже вбили 500 дітей в Україні – офіс генпрокурора

13 серпня 2023, 11:20
росіяни вже вбили 500 дітей в Україні – офіс генпрокурора
Фото: Укрінформ
Внаслідок повномасштабної збройної агресії росії проти України постраждали понад 1597 дітей.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, за час повномасштабної війни росії з Україною 500 дітей загинули і понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

Нагадаємо, за даними ООН, втрати серед цивільних з початку війни в Україні й станом на 16 липня 2023 року сягнули 25 671 особи, зокрема 9 287 загиблих.

війнадітирф тероризм

Останні матеріали

Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється