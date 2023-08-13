росіяни вже вбили 500 дітей в Україні – офіс генпрокурора

Внаслідок повномасштабної збройної агресії росії проти України постраждали понад 1597 дітей.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, за час повномасштабної війни росії з Україною 500 дітей загинули і понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

Нагадаємо, за даними ООН, втрати серед цивільних з початку війни в Україні й станом на 16 липня 2023 року сягнули 25 671 особи, зокрема 9 287 загиблих.