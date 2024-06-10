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росіяни забирають із Криму системи ППО – партизани

10 червня 2024, 17:11
росіяни забирають із Криму системи ППО – партизани
Фото: з вільного доступу
Паралельно з цим окупанти на півострові готуються до нових викликів в обороні, створюючи вогневі мобільні групи.

Командування російської армії "рекомендує" військовим, які працюють з системами ППО в тимчасово окупованому Криму, вивозити з півострова свої сім'ї у військові міста Південного військового округу. Паралельно з цим самі установки окупанти перевозять у Бєлгородську область.

Про це повідомляють представники партизанського руху українців та кримських татар АТЕШ, посилаючись на свого агента, який входить до складу одного з розрахунків ППО у населеному пункті Осовини. 

Партизани наголошують, що зменшення кількості систем на острові ставить під загрозу його безпеку. 

Паралельно з цим окупанти створюють мобільні групи ППО, аби протистояти українським безпілотникам. Для цього вони використовують радянську зенітну установку ЗУ-23-2.

"Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму", — підкреслює партизанський рух.

війна в Україніросія-агресорКримППО

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