росіяни забирають із Криму системи ППО – партизани
Командування російської армії "рекомендує" військовим, які працюють з системами ППО в тимчасово окупованому Криму, вивозити з півострова свої сім'ї у військові міста Південного військового округу. Паралельно з цим самі установки окупанти перевозять у Бєлгородську область.
Про це повідомляють представники партизанського руху українців та кримських татар АТЕШ, посилаючись на свого агента, який входить до складу одного з розрахунків ППО у населеному пункті Осовини.
Партизани наголошують, що зменшення кількості систем на острові ставить під загрозу його безпеку.
"Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму", — підкреслює партизанський рух.