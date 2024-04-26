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росіяни захопили кілька поселень біля Авдіївки – британська розвідка

26 квітня 2024, 14:33
росіяни захопили кілька поселень біля Авдіївки – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Впродовж останнього тижня прискорилося просування окупантів на захід від Авдіївки.

Незважаючи на постійні важкі втрати російські загарбники захопили кілька малих поселень на захід від Авдіївки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Просування російських сил на захід від Авдіївки у Донецькій області прискорилося впродовж останнього тижня. російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти у місто Очеретине, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від центру Авдіївки", - повідомляє розвідка.

Також сказано, що з того часу, як у середині лютого російські сухопутні війська встановили контроль на Авдіївкою, цей район залишається одним із основних напрямків російських операцій.

"Незважаючи на великі втрати, яких продовжують зазнавати російські сухопутні війська, досить імовірно, що вони здатні постійно вражати українські позиції у цьому районі і встановили контроль над кількома малими поселеннями", - наголошує розвідка.

Авдіївкабританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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