росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState

Біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.

російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.

Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram-каналі.

"Ворог захопив Вовче...", – сказано у повідомленні.

Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.