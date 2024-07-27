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росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState

27 липня 2024, 11:11
росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Фото: з вільного доступу
Біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.
російські загарбники окупували село Вовче на Донеччині і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.
 
Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram-каналі.
 
"Ворог захопив Вовче...", – сказано у повідомленні.
 
Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.
 
контрнаступвійна в Україніросія окупанти

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