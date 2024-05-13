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росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState

13 травня 2024, 08:07
росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState
Фото: з вільного доступу
Ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів.

12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили ще три населені пункти.

Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

За даними платформи, ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.

Аналітики повідомили, що війська рф продовжують свій рух в бік села Липці (харківський напрямок). Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував.

росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, проте, на жаль, їх це не зупиняє.

У районі Вовчанська загарбники продовжують підбиратися до міста і закріплятися на його околицях для подальшого штурму. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають.

"Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви", – пише DeepState.

Харківська областьокупантивійна в Україніросія окупанти

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