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росіяни залучають резерви, щоб підтримувати наступальні операції на сході України – ISW

15 березня 2024, 09:35
росіяни залучають резерви, щоб підтримувати наступальні операції на сході України – ISW
Фото: з вільного доступу
росія залучає тактичні та оперативні резерви.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 14 березня написав, що командування окупантів виділяє резерви для наступу росіян на Лиманському напрямку, біля Бахмута, на Заході та південному Заході Донецької області.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Такими вчинками окупанти намагаються не дозволити ЗСУ стабілізувати лінію фронту на цих територіях.

Костянтин Машовець пояснив, що:

- росія кидає резерви, які призначались для використання передбачуваного російського прориву української оборони, а не для того, щоб підтримувати поточні наступальні операції проти стабілізації позицій ЗСУ;

- вороги все ще мають резерви, щоб надалі інтенсифікувати наступальні операції, але їх буде замало, щоб знищити оборону ЗСУ.

"З середини 2022 року російські війська намагалися досягти більш ніж поступових незначних тактичних успіхів в Україні, і введення тактичних або навіть обмежених оперативних резервів саме по собі не змінює російські перспективи оперативно значущих успіхів, оскільки російські війська поки що не продемонстрували здатності здійснювати продумані механізовані маневри, які б дозволили швидко захопити значні ділянки території",
– заявили в ІSW.

Проте аналітики пояснили, що досі:

- здатність росії досягти значних здобутків все ще залежить від рівня підтримки України Заходом, і тривалі затримки західної допомоги у сфері безпеки збільшать ризик значних операційних здобутків кремля в довгостроковій перспективі;

- дефіцит засобів в ЗСУ через затримку військової допомоги Заходу може зробити нинішню українську лінію фронту більш вразливою, ніж про це свідчить відносно повільне просування ворогів у різних секторах.

"Добре забезпечені українські війська довели, що вони можуть перешкодити військам росії досягти навіть незначних успіхів під час широкомасштабних російських наступальних операцій, і немає жодних підстав сумніватися в тому, що Сили оборони за умови достатньої західної безпекової допомоги зможуть стабілізувати нинішнє положення на лінії фронту", – заявили аналітики ISW.

Вони також уточнили, що весною 2024 року складна погода та рельєф місцевості можуть звузити ефективний механізований маневр по обидва боки лінії зіткнення.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що це ще більше обмежить можливості російських військ досягти значних тактичних успіхів.

"російські війська також можуть намагатися зберегти темп своїх наступальних операцій до весни 2024 року, попри складні погодні умови та умови місцевості, намагаючись використати нестачу українських військових засобів до того, як в Україну прибуде обіцяна західна безпекова допомога", – переконані в ISW.


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