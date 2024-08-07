росіяни заплутались у версіях подій в Курській області – ISW

Офіційна влада та структури Міноборони не узгодили свої заяви про події, – кажуть аналітики.

Місцева влада Курської області та Міноборони не узгодили версії того, що відбувається у регіоні. Відтак, росіяни робили суперечливі заяви.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, губернатор Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області тривають бойові дії. Водночас в Міноборони та ФСБ переконували, що нібито відбили спроби "прориву".

російські джерела стверджують, що 6 серпня українські війська здійснили серію рейдів через кордон у Курську область. За версією росіян, українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно і Олешня Курської області.