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росіяни запустили черговий фейк про "удар ЗСУ" по Запорізькій АЕС

21 травня 2025, 19:57
росіяни запустили черговий фейк про
Фото: nikvesti.com
Мета - дискредитувати Україну.
російські пропагандисти запустили черговий фейк про удар українських військ по Запорізькій атомній електростанції. 
 
Про це у Telegram повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.
 
"Пропаганда рф активізувала дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС, спрямовану на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.
 
Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають.
 
"Поширенням подібної брехні росія намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти та виправдати свою незаконну військову присутність на ядерному об’єкті", - наголосили у ЦПД.
ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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