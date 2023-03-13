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росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у фейсбуці – Центр стратегічних комунікацій

13 березня 2023, 16:00
росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у фейсбуці – Центр стратегічних комунікацій
Фото: facebook
З наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня.

Вже кілька днів у соціальній мережі Facebook з'являється реклама відвертого антиукраїнського та антизахідного напрямку. За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України, російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у соцмережі.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Facebook з анонімних каналів ворог почав поширювати рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.

Головні меседжі пропагандистів:

  • Битва за Бахмут програна Україною;
  • На Заході не вірять в Україну;
  •  Командування Силами оборони вже втекло, а "хлопці відбиваються самотужки";
  • США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.                                   
  • "Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще. Насправді це не так: Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції. Захід продовжує постачати нам зброю та техніку у великих об'ємах, скоро її застосують під час контрнаступу", - сказано у повідомлені.   
  • Фейки розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Meta при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами.                                                                                                                                       
  • Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена на ip-адресі з Мексики, а в рекламному акаунті валюта для способу оплати – мексиканські песо.
Росіядовіравійна в Україніпропаганда рф

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