росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у фейсбуці – Центр стратегічних комунікацій

З наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня.

Вже кілька днів у соціальній мережі Facebook з'являється реклама відвертого антиукраїнського та антизахідного напрямку. За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України, російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у соцмережі.



Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Facebook з анонімних каналів ворог почав поширювати рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.

Головні меседжі пропагандистів: