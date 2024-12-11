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росіяни засудили дев’ятьох захисників Маріуполя

11 грудня 2024, 15:55
росіяни засудили дев’ятьох захисників Маріуполя
фото: Telegram/Маріупольська міська рада
Українців засуджено від 24 років до довічного ув'язнення

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Окупанти їх звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув'язнення.
 
Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату Азовсталь та потім потрапили до російського полону.
 
Українські оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.
 
Маріупольсудвійна в Україніросія окупанти

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