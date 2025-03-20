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росіяни завдали масованого удару по Кропивницькому:деталі

20 березня 2025, 08:07
росіяни завдали масованого удару по Кропивницькому:деталі
Фото: ДСНС
За словами начальника ОВА, приблизно 21 дрон атакував місто
У ніч на 20 березня російські військові за допомогою ударних безпілотників атакували Кропивницький, під удар потрапили житлові будинки, є поранені.
 
Про це в Telegram повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
 
За його словами, приблизно 21 БПЛА атакував місто.
 
"Це за період великої війни найбільш масований удар по місту. Уламки безпілотників, а подекуди й удари дронові прийшлися на житлові квартали – і приватний сектор, і багатоповерхівки", – розповів Райкович.
 
Посадовець уточнив у коментарі "Суспільному", що найбільших руйнувань зазнав мікрорайон Новомиколаївки.
 
"Ніхто не загинув, але вісім людей звернулися до травмпункту, троє госпіталізовані, один – у тяжкому стані, перевезений в обласну лікарню. Його оперують, 90% опіків", – поінформував голова ОВА.
 
Пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram повідомляла про пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російського обстрілу Кропивницького, а також про зміну маршруту руху п'ятьох поїздів.

 

О 2.30 рух поїздів через станцію Кропивницький відновили. Залізничники розповіли про наявність напруги й усунення всіх пошкоджень.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала в Telegram фото ліквідації наслідків атаки рф.

Загалом, у ніч на четвер російська армія атакувала Україну 171 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – росія, Чауда – Крим.
 
Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА та безпілотників інших типів, повідомили в Повітряних силах. 
Кропивницькийвійна в Україніросія окупанти

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