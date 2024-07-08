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росіяни завдали масованої ракетної атаки по Києву: що відомо (оновлено)

08 липня 2024, 11:09
росіяни завдали масованої ракетної атаки по Києву: що відомо (оновлено)
джерело t.me/VA_Kyiv
В столиці спрацювали сили ППО.
В понеділок, 9 липня, армія рф атакувала Київ ракетами. В столиці спрацювали сили ППО. Втім, внаслідок ракетного удару по сталися падіння уламків. Відомо про щонайменше трьох потерпілих.
 
Про це повідомили керівник КМВА Сергій Попко і мер Віталій Кличко
 
За словами Попка, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
 
Попередня інформація про наслідки:
в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі; 
в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку; 
в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
в Деснянському районі займання будинку. 
Тим часом міський голова повідомив про потерпілих мешканців столиці. 
 
Станом на 11:56 відомо про 11 поранених та сімох загиблих. Ці дані повідомили в міських адміністраціях.
 
Серед поранених вісьмох довелося госпіталізувати.
 
Як повідомили у КМВА, станом на 11.25 було попередньо відомо про одного загиблого та 9-х постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що шістьох постраждалих госпіталізували. Згодом уточнили, що попередньо відомо про 5-х загиблих. Інформація уточнюється.
 
Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит", повідомляють ЗМІ.
 
Про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу також повідомив мер Києва Віталій Кличко.
 
А керівник Офісу президента Андрій Єрмак написа, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні".

Київська міська військова адміністрація повідомила, що число загиблих внаслідок ракетного удару у Києві вже зросло до 10, а постраждалих уже 35.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній із лікарень Києва.

На місцях події працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.

Станом на 14:00 мер Києва Віталій Кличко розповів, що у дитячій лікарні "Охматдит" 16 людей отримали поранення після ранкового повітряного терору росії. Серед них є діти. 

"У лікарні "Охматдит" наразі 16 постраждалих. Семеро з них — діти, — написав Кличко на своєму Tg-каналі. — 15 постраждалих госпіталізували". 

Згодом він додав, що є також загиблі — двоє дорослих, в тому числі й лікарка. 

Зараз на території лікарні триває розбір завалів. 

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