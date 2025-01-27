росіяни заявляють про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області рф

Місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища у Твері скаржаться у соцмережах на вибиті вікна після вибухів

Невідомі дрони вночі атакували нафтопереробний завод в російській Твері. Місто знаходиться за 750 км від території України.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місцева влада, як завжди, повідомляє, що всі дрони нібито збили.

Проте, місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища Елеватор скаржаться у соцмережах на вибиті вікна після вибухів.

У міноборони рф загалом заявили про перехоплення 32 українських безпілотників. Зокрема, 15 з них було перехоплено над Воронезькою областю, 11 – над Білгородською областю, чотири – над Курською областю, а ще по одному безпілотнику було збито над Орловською та Тверською областями.