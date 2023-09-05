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росіяни заявляють про збиття дронів, які "намагалися атакувати москву"

05 вересня 2023, 08:07
росіяни заявляють про збиття дронів, які
Фото: з вільних джерел
Через наліт БПЛА в московських аеропортах затримана низка рейсів.

У росії заявили, що у ніч проти 5 вересня невідомі безпілотники намагалися атакувати москву.

Про це повідомив мер москви.

Через наліт БПЛА близько 40 рейсів затримано і два скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово".

Мер москви заявив, що ППО нібито вдалося збити дрони над у Калузької області, в Істринському районі Підмосков'я та в Тверській області в районі Завидово. Він поскаржився, що всі вони летіли на столицю росії.

"Сьогодні вночі силами ППО знищено безпілотників у Калузької області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися здійснити атаку на Москву. Руйнів та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", - написав він у своєму тг-каналі.

Тим часом у Міністертсві оборони російської федерації заявили про "терористичну атаку" з боку Києва. Українська сторона не прокоментувала інцидент. 

"У ніч на 5 вересня припинено спробу Києва вчинити теракт за допомогою БПЛА на території росії, апарат знищено над Калузькою областю засобами ППО", - сказано у заяві оборонного відомства країни-агресорки. 

Москвавійна в Україніросія окупантиатака дронів

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