росіяни заявляють, що Україна потопила в Криму ще один корабель, ймовірно, ракетоносій

Вчора під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".

Про це пише російський Telegram-канал Досьє шпигуна.

"В ніч на 19 травня корабель проекту 22800 "Каракурт" перебував у порту. Українська армія вдарила по ньому двома балістичними ракетами ATACMS", - йдеться в дописі.

Через атаку загинуло шестеро військовослужбовців Чорноморського флоту рф, ще 11 осіб постраждали, а сам корабель затонув

Крім того, "Кримський вітер" повідомляв, що під час нічної атаки сильних пошкоджень зазнала будівля біля Курячої пристані. За їхніми даними, напередодні там стояв малий ракетний корабель "Циклон".

Вже наступного дня його там не було.

Згідно з даними з відкритих джерел, МРК "Циклон" спустили на воду ще 2020 року, його прийняли до складу Чорноморського флоту вже під час повномасштабної війни проти України.