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росіяни заявили про атаку дронів по Курській області, де розташована АЕС

01 вересня 2023, 11:07
росіяни заявили про атаку дронів по Курській області, де розташована АЕС
Джерело regjeringen.no
Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок.

росіяни заявили 1 вересня про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області, де розташована АЕС.

Про це поінформував місцевий губернатор Роман Старовойт.

"Вранці Курчатов атакували два українські безпілотники. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків", – йдеться в заяві губернатора Курської області.

Згодом він уточнив, що один безпілотник влучив по нежитловій будівлі, де незначно пошкоджено фасад. Постраждалих там немає.

"Падіння другого БПЛА не підтверджено – проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один", – стверджує Старовойт.

АЕСвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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