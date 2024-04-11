росіяни заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат

Міністерство оборони рф заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами росії.

Влада Курської області рф заявляє, що вночі нібито був атакований Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. У мережі публікують відео інциденту.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram- каналі.

Він запевняє, що було збито три безпілотники, але про атаку на ГЗК не згадує.

росіяни пишуть у мережі, що в ніч 11 квітня зазнав атаки безпілотників Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську.

Міністерство оборони рф заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами росії. У Шойгу стверджують, що над Курською та Тамбовською областями ліквідували по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією – по два, ще по одному – над Брянською та Липецькою областями.

Варто зазначити, що на початку березня на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті сталася пожежа. росіяни звинуватили Україну в атаці.