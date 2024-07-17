росіяни заявили про F-16 над Одесою: у Румунії відреагували

Румунія звинувачує окупантів у поширенні дезінформації.

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що росіяни намагаються поширити дезінформацію про польоти їхніх винищувачів F-16 у небі України.

Про це пишуть румунські новини News.ro.

у міністерстві засудили спробу дезінформації з боку пов'язаних з росією пропагандистських каналів, які повідомляли про серії польотів F-16 в Одеській області минулого тижня.

"Так звані "джерела", не ідентифіковані в дописі на російській платформі Telegram, стверджують, що винищувачі F-16 вилітали з румунських аеродромів. Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та поліцейські місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом", - йдеться у заяві.