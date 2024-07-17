росіяни заявили про F-16 над Одесою: у Румунії відреагували
17 липня 2024, 09:09
Румунія звинувачує окупантів у поширенні дезінформації.
Міністерство національної оборони Румунії заявило, що росіяни намагаються поширити дезінформацію про польоти їхніх винищувачів F-16 у небі України.
Про це пишуть румунські новини News.ro.
у міністерстві засудили спробу дезінформації з боку пов'язаних з росією пропагандистських каналів, які повідомляли про серії польотів F-16 в Одеській області минулого тижня.
"Так звані "джерела", не ідентифіковані в дописі на російській платформі Telegram, стверджують, що винищувачі F-16 вилітали з румунських аеродромів. Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та поліцейські місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом", - йдеться у заяві.
У Румунії пов'язали цю кампанію з останнім самітом НАТО, на якому ухвалили важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України проти незаконної та невиправданої агресивної війни, розв'язаної російською федерацією.
Нагадаємо. що офіційно про намір поставити українській армії американські винищувачі оголошували Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди. Наразі у низці країн тривають навчання українських авіаторів.