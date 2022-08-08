CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАрмія РФ заявила про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС - Енергоатом
росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати
Фото: Укрінформ
Про це пресслужба компанії "Енергоатом" повідомляє у Телеграмі.
"росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати", - ідеться в повідомленні.
За інформацією Енергоатому, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил російської федерації, генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, заявив, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".
"Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого шляху у нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю", - заявив своїм солдатам васильєв, якого цитує Енергоатом.
Нагадаємо, 6 липня українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.
Також російські військові 5 та 6 серпня обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Ракети влучили, зокрема, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
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08 08 2022 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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