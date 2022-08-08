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росіяни заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС - Енергоатом

росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати
Армія РФ заявила про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати.
росіяни заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС - Енергоатом Фото: Укрінформ
Про це пресслужба компанії "Енергоатом" повідомляє у Телеграмі.
 
"росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати", - ідеться в повідомленні.
 
За інформацією Енергоатому, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил російської федерації, генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, заявив, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".
 
"Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого шляху у нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю", - заявив своїм солдатам васильєв, якого цитує Енергоатом.
 
Нагадаємо, 6 липня українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.
 
Також російські військові 5 та 6 серпня обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Ракети влучили, зокрема, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
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08 08 2022 15:26
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