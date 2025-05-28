росіяни заявили про масовану дронову атаку у шести їхніх регіонах

Уражено заводи з виробництва БПЛА і технопарк

У ніч проти 28 травня Підмосков’я атакували дрони.

Про це у Telegram повідомив мер москви Сергій Собянін.

За його словами, силами російської протиповітряної оборони збито понад 30 дронів. На місці їх падіння працюють відповідні служби, серйозних пошкоджень, за його словами немає.

На відміну від заяв Собяніна, російські ЗМІ пишуть про влучання та пожежу на два великі російські об’єкти – технопарк "Елма" у Зеленограді, який територіально входить до москви, та АТ "Крондштат" у Дубні (Підмосков’я), який за повідомленням української розвідки виробляє БПЛА, такі як "Оріон", "Молния", "Гром", "Термит". ASTRA пише , що на території технопарку, основними видами діяльності його підприємств-резидентів є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробка різних матеріалів, науково-дослідна діяльність, сфера інформаційних технологій, виробництво товарів народного споживання. Стверджується, що у технопарку перебувають понад 150 резидентів. Загальна площа 60 тис. м², земельна ділянка 6 га.

ASTRA поширила відео дронової атаки у Дубні, зокрема момент влучання дрону у завод.

Канал Exilenova+ зумів геолокувати опубліковані відео, підтвердивши, що йдеться про "Крондштат". На сайті підприємства йдеться, що воно "розробляє та виробляє обладнання, програмне забезпечення та комплексні рішення для безпілотної авіації та оборонної промисловості", зорема розвіддрони "Оріон".