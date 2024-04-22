росіяни заявили про захоплення населеного пункту на Донеччині

окупанти показали кадри, на яких російські війська нібито підняли прапор на західній околиці села Новомихайлівка.

У росії заявили начебто про захоплення Новомихайлівки на захід і південний захід від Донецька, однак американські аналітики не підтверджують цього.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 20 і 21 квітня російські мілблогери стверджували, що підрозділи 155-ї російської морської піхотної бригади і "добровольчий загін" "Тигр" завершили "захоплення" Новомихайлівки. Вони опублікували кадри, на яких російські війська нібито підняли прапор на західній околиці села. Однак відомий російський мілблогер заявив, що російські війська ще не повністю захопили Новомихайлівку і їм ще потрібно просуватися на західну та південну околиці населеного пункту.

Інший мілблогер заявляв, що російські сили просунулися на захід вздовж ділянки дороги Солодке-Водяне (на південний захід від Донецька), але ISW також не помітив доказів просування росіян у цьому районі.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Водяного (на північний схід від Вугледара).

Варто додати, що відповідно до ранкового зведення Генштабу, на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують противника в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.