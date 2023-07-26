росіяни заявили про захоплення трьох сіл поблизу Куп'янська: у ЗСУ спростували

У ЗСУ наголосили, що на Луганському напрямку тактична лінія не змінилася.

У ЗСУ не підтверджують інформацію Міноборони рф про "захоплення" трьох нових сіл Луганської області. Йдеться про такі наслені пункти, як Надія, Сергіївка та Новоєгорівка.

Про це у коментарі CNN розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там не змінилася", – сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 25 липня, у Міноборони росії заявили про "захоплення" нвоих сіл на Луганському напрямку. Нібито російські окупанти просунулися у Луганській області до 4 кілометрів по фронту і до 2 кілометрів углиб українських військ.

Вранці 26 липня аналітики DeepStatе оновили мапу, на які начебто російська армія просунулась біля Кармазинівки та "захопила" села Надія, Сергіївка та Новоєгорівка.