росіяни заявили, що вночі Крим нібито атакувало 42 БпЛА
У російському Міністерстві оборони заявили, що вночі півострів Крим нібито атакували 42 безпілотники, яких всі були знищені, або "посаджені" засобами РЕБ.
Про це інформує пресслужба Міноборони рф.
У МО рф стверджують, що нібито засоби протиповітряної оборони виявили над окупованим кремом 42 безпілотних літальних апарати.
Окупанти заявили про нібито знищення всіх 42-х безпілотників.
Нагадаємо, що в окупованому Криму, близько 4 ранку, 25 серпня, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі мису Меганом, а також біля мису Тарханкут.