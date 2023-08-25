росіяни заявили, що вночі Крим нібито атакувало 42 БпЛА

За словами окупантів, 33 безпілотники були "посаджені" засобами РЕБ, а ще 9 було збито засобами ППО.

У російському Міністерстві оборони заявили, що вночі півострів Крим нібито атакували 42 безпілотники, яких всі були знищені, або "посаджені" засобами РЕБ.

Про це інформує пресслужба Міноборони рф.

У МО рф стверджують, що нібито засоби протиповітряної оборони виявили над окупованим кремом 42 безпілотних літальних апарати.

Окупанти заявили про нібито знищення всіх 42-х безпілотників.

Нагадаємо, що в окупованому Криму, близько 4 ранку, 25 серпня, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі мису Меганом, а також біля мису Тарханкут.