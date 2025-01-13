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росіяни зайшли у Сумську область у двох місцях – ISW

13 січня 2025, 16:09
росіяни зайшли у Сумську область у двох місцях – ISW
Фото: з вільного доступу
Наразі йдеться про дуже обмежене просування у прикордонній зоні
російські війська зайшли на територію Сумської області, намагаючись оточити український плацдарм на Курщині.
 
Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
 
Аналітики посилаються на геолоковані кадри, опубліковані 10 січня. На відео від 67-ї ОМБр ЗСУ показано удари по російській піхоті. В ISW стверджують, що кадри зняті по український бік кордону на північний захід від села Журавка. 
 
Аналітики також наводять слова російського Z-блогера, який стверджує, що російські війська зайшли в Сумську область, аби з півдня обійти українські позиції в хуторі Миколаєво-Дар’їно (на північ від Журавки). 
 
Інший російський Z-канал стверджував, що російські війська також зайшли в Сумську область в районі села Проходи (на схід від міста Суми), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
Сумська областьвійна в Україніросія окупанти

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