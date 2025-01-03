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росіяни "збентежені" морськими дронами-ЗРК України – ГУР

03 січня 2025, 19:35
росіяни
Наразі кропітка робота українських фахівців дала перший результат.
Після ураження гелікоптерів Мі-8 ракетою з морського дрона Magura V5 російські окупанти "збентежені", бо на сьогодні не мають ефективної протидії такому озброєнню.
 
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Євген Єрін в ефірі телемарафону.
 
За його словами, до такої ефективності українські фахівці йшли вже давно, готувалися та проводили різні заходи щодо вдосконалення дронів та можливостей їх використання. 
 
"Наразі ця кропітка робота дала свій перший результат. Україна вперше у світі з морського дрона уразила повітряну ціль", - сказав він.
 
Коментуючи реакцію противника, він додав, що, за даними українських спецслужб, окупанти "збентежені" влучаннями по вертольотах. Водночас росіяни знали, що ЗСУ готуються до таких операцій, та, за словами Єріна, намагалися здійснювати свої заходи щодо протидії Силам оборони. Однак, як підкреслив представник розвідки, "ми були на крок попереду" та саме тому отримали такий чудовий результат.  За його словами, наразі відповідна робота триває, та треба очікувати нових досягнень українських військових.  
 
"Звичайно, це процес не одного дня, не одного місяця, але робота триває за різними напрямками та я впевнений, що ми побачимо результати… Противник вчиться, готується і недооцінювати противника не можна. Але їх засоби протидії - це, як правило, засоби захисту. І вони в першу чергу захищаються від уже тих атак, які здійснюються морськими дронами. Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для їх ураження у противника поки немає. Тільки засоби захисту", - наголосив  Єрін.

 

Він сказав, що гелікоптер Мі-8 коштує мільйони доларів, але найдорожче для росіян – це втрата професіональних пілотів, на підготовку яких потрібні роки. 

війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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