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росіяни збудували новий корабель для ударів по Україні

13 липня 2023, 11:31
росіяни збудували новий корабель для ударів по Україні
Фото: ria.ru
Пропагандисти його називають заміною "москві", але він у 12 разів менше за потонулий крейсер.
росія збудувала новий ракетний корабель  "Циклон", аби з нього атакувати Україну, втім, є один нюанс - він двічі не пройшов необхідні випробування.
 
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що країна-окупантка намагалася двічі провести випробовування: 2021 та 2022 роках, проте вони виявилися безуспішними. 

"Однак вони ставлять його в стрій, бо їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", - розповів Плетенчук.

Кремлівські пропагандисти похвалилися ним ще вчора, 12 липня. Вони повідомили, що "Циклон" побудований на суднобудівному заводі імені Б. Є. Бутоми "Затока", що в окупованомому Криму. Його називають "заміною" крейсеру "москва", який потонув у квітні 2022 року. Малий ракетний корабель "Циклон" має водозміщення 800 тон, тобто у 12 разів менше, ніж "москва".

"Для Керченського суднобудівного заводу МРК "Циклон" став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань", - сказано у повідомленні пропагандистського видання.

 

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