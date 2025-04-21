росіяни збираються відновити хід "Безсмертного полку" у Вашингтоні

ЗМІ пише, що організатори планують розпочати захід з оркестром і "портретами своїх героїв" о 15.30 за місцевим часом у Лафаєт-сквері,

3 травня ініціативна група росіян у центрі Вашингтона планує провести першу від початку повномасштабної війни рф проти України ходу "Безсмертного полку", приурочену до 80-ї річниці завершення так званої "великої вітчизняної" війни.

Про це йдеться в буклеті, прикрашеному радянською символікою й "георгієвською стрічкою", який поширили організатори серед російськомовних груп у США, інформує "Укрінформ".

ЗМІ пише, що організатори планують розпочати захід з оркестром і "портретами своїх героїв" о 15.30 за місцевим часом у Лафаєт-сквері, розташованому поруч із комплексом Білого дому. Журналісти додали, що після цього учасники мають вирушити ходою по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.