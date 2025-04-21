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росіяни збираються відновити хід "Безсмертного полку" у Вашингтоні

21 квітня 2025, 12:31
росіяни збираються відновити хід
Фото: UNSPLASH
ЗМІ пише, що організатори планують розпочати захід з оркестром і "портретами своїх героїв" о 15.30 за місцевим часом у Лафаєт-сквері,
3 травня ініціативна група росіян у центрі Вашингтона планує провести першу від початку повномасштабної війни рф проти України ходу "Безсмертного полку", приурочену до 80-ї річниці завершення так званої "великої вітчизняної" війни.
 
Про це йдеться в буклеті, прикрашеному радянською символікою й "георгієвською стрічкою", який поширили організатори серед російськомовних груп у США, інформує "Укрінформ".
 
ЗМІ пише, що організатори планують розпочати захід з оркестром і "портретами своїх героїв" о 15.30 за місцевим часом у Лафаєт-сквері, розташованому поруч із комплексом Білого дому. Журналісти додали, що після цього учасники мають вирушити ходою по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.
 
Як ідеться в буклеті, заплановано також "невеликий концерт" біля самого меморіалу Другої світової в центрі Вашингтона.
 
Медіа додає, що зазвичай на такі акції має дати дозвіл муніципальна влада. За інформацією джерел, ознайомлених із планами заходу, організатори повідомили про те, що вже мають такий дозвіл.

 

СШАвійна в УкраїніБезсмертний полк

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