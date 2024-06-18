Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни зібрали ударний "кулак" для нового наступу на Харківщині – DeepState

18 червня 2024, 14:55
росіяни зібрали ударний
Фото: з вільного доступу
окупанти зібрали до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем.
росіяни зібрали "ударний кулак", щоб повторити минулорічний наступ на Борову у Харківській області.
 
Про це пише DeepState.
 
Зазначається, що на ділянці від Райгородки до Нововодяного окупанти зібрали до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем.
 
"Окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "шторм v", "чорна мамба", "фіксики" та "чвк патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14", - пишуть у DeepState.
 
Зазначається, що проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує 3 ОШБр.
 
"Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих. Цього вистачає як для поповнення, так і для нарощення угрупування", - йдеться у повідомленні.
 
Поки що тактика "м'ясних штурмів" не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Проте сили залишаються неспівмірними, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу, зазначають аналітики.
 
У DeepState стверджують, що противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.

 

Харківська областьвійна в Українінаступ рфросія окупанти

Останні матеріали

росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється