росіяни зібрали ударний "кулак" для нового наступу на Харківщині – DeepState

окупанти зібрали до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем.

росіяни зібрали "ударний кулак", щоб повторити минулорічний наступ на Борову у Харківській області.

Зазначається, що на ділянці від Райгородки до Нововодяного окупанти зібрали до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем.

"Окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "шторм v", "чорна мамба", "фіксики" та "чвк патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14", - пишуть у DeepState.