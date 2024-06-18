росіяни зібрали ударний "кулак" для нового наступу на Харківщині – DeepState
18 червня 2024, 14:55
Фото: з вільного доступу
окупанти зібрали до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем.
росіяни зібрали "ударний кулак", щоб повторити минулорічний наступ на Борову у Харківській області.
Про це пише DeepState.
Зазначається, що на ділянці від Райгородки до Нововодяного окупанти зібрали до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем.
"Окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "шторм v", "чорна мамба", "фіксики" та "чвк патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14", - пишуть у DeepState.
Зазначається, що проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує 3 ОШБр.
"Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих. Цього вистачає як для поповнення, так і для нарощення угрупування", - йдеться у повідомленні.
Поки що тактика "м'ясних штурмів" не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Проте сили залишаються неспівмірними, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу, зазначають аналітики.
У DeepState стверджують, що противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.