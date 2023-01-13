Матеріали:
Теми:

росіяни змінили юридичну адресу захопленої ЗАЕС

13 січня 2023, 14:39
росіяни змінили юридичну адресу захопленої ЗАЕС
Фото: УНН
У росатомі змінили юридичну адресу захопленої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, в росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС москві. Таким чином окупанти ще раз намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до росії, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичний статус", – сказано у повідомленні.

Як заявили в Енергоатомі, військові рф на тимчасово окупованій території України "віджимають" у мешканців рухоме та нерухоме майно, а також здійснюють рейдерські захоплення місцевих підприємств.

Раніше повідомлялось, що керівник Енергоатома поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС.

ЕнергоатомЗАЕСвійна в Україні

Останні матеріали

Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Україна бачить
Політика
Україна бачить "рік перемоги". Але у росії інші плани – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється