росіяни змінили юридичну адресу захопленої ЗАЕС

У росатомі змінили юридичну адресу захопленої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, в росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС москві. Таким чином окупанти ще раз намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до росії, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичний статус", – сказано у повідомленні.

Як заявили в Енергоатомі, військові рф на тимчасово окупованій території України "віджимають" у мешканців рухоме та нерухоме майно, а також здійснюють рейдерські захоплення місцевих підприємств.

Раніше повідомлялось, що керівник Енергоатома поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС.