росіяни змінили юридичну адресу захопленої ЗАЕС
Про це повідомляє Енергоатом.
"Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, в росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС москві. Таким чином окупанти ще раз намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до росії, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичний статус", – сказано у повідомленні.
Як заявили в Енергоатомі, військові рф на тимчасово окупованій території України "віджимають" у мешканців рухоме та нерухоме майно, а також здійснюють рейдерські захоплення місцевих підприємств.
Раніше повідомлялось, що керівник Енергоатома поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС.