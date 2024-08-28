росіяни змінить стратегію ППО через успішні атаки України – Business Insider

Україна, атакуючи російські об'єкти, змушує москву переглянути розміщення своєї протиповітряної оборони.

Перед росією повстали нові виклики. кремлю потрібно вирішувати, які території захищати насамперед. Експерти вважають, що Україна, атакуючи російські об'єкти, змушує москву переглянути розміщення своєї протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Business Insider.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну обидві сторони активно використовували ППО для захисту від атак безпілотників і ракет. Однак успішні удари України та її тактика призвели до того, що росії тепер доводиться вирішувати, де розміщувати свої засоби ППО, що створює нові можливості для українських атак по менш захищених районах.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів, навіть у ймовірно безпечних районах. Джордж Баррос, аналітик по росії з ISW, стверджує, що російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними.