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росіяни змінюють план щодо ЗАЕС через попередження від світу – Кулеба

04 липня 2023, 10:55
росіяни змінюють план щодо ЗАЕС через попередження від світу – Кулеба
Фото: Укрінформ
За його словами, окупанти отримали "сигнали" від інших країн щодо неприпустимості таких дій.

Партнери України серйозно поставилися до її попереджень щодо підготовки росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

На питання, чи отримала після цього росія якісь сигнали з боку інших держав, він відповів ствердно. 

"Думаю, що отримали, і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті", - сказав він.

Кулеба відзначив, що своєю заявою про існування такого плану президент фактично зірвав його, а весь світ дізнався про наміри окупантів.

"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", - додав міністр.

ЗАЕСКулебавійна в Україніросія окупанти

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