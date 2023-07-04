росіяни змінюють план щодо ЗАЕС через попередження від світу – Кулеба
Партнери України серйозно поставилися до її попереджень щодо підготовки росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.
На питання, чи отримала після цього росія якісь сигнали з боку інших держав, він відповів ствердно.
"Думаю, що отримали, і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті", - сказав він.
Кулеба відзначив, що своєю заявою про існування такого плану президент фактично зірвав його, а весь світ дізнався про наміри окупантів.
"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", - додав міністр.