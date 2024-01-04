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росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік

04 січня 2024, 17:11
росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік
Фото: twitter.com/mikekomar
Окупанти використовують українців для гарматних штурмів.

На окупованих територіях півдня та сходу України росіяни змушують ставати на військовий облік українських дітей. 

Про це пише Центр Національного спротиву.

"Згідно з планом “військкоматів”, з березня 2024 року всі 17-річні підлітки ТОТ півдня мають стати на військовий облік росіян. Не секрет, що після президентських виборів, рф планує наростити темпи мобілізації, які поширені на захоплені землі", — ідеться у повідомленні.

У підпіллі підкреслюють, що таким чином окупанти продовжують підготовку до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. росіяни використовують українців у своїй армії для так званих гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в суспільстві рф.

Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію росії потрапили під військовий облік у рф.

підліткимобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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