росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік
На окупованих територіях півдня та сходу України росіяни змушують ставати на військовий облік українських дітей.
Про це пише Центр Національного спротиву.
"Згідно з планом “військкоматів”, з березня 2024 року всі 17-річні підлітки ТОТ півдня мають стати на військовий облік росіян. Не секрет, що після президентських виборів, рф планує наростити темпи мобілізації, які поширені на захоплені землі", — ідеться у повідомленні.
У підпіллі підкреслюють, що таким чином окупанти продовжують підготовку до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. росіяни використовують українців у своїй армії для так званих гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в суспільстві рф.
Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію росії потрапили під військовий облік у рф.