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росіяни змушують співробітників ЗАЕС підписувати фейкові договори

15 грудня 2022, 08:58
росіяни змушують співробітників ЗАЕС підписувати фейкові договори
росіяни продовжують тиснути на працівників тимчасово окупованої Запорізької АЕС, змушуючи їх підписувати контракти з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" чи іншим підприємством росатому.

Про це у телеграмі повідомляє Енергоатом.

"Загарбники придумали нову "казочку", нібито з 1 січня 2023 року Енергоатом перестане нараховувати зарплату працівникам ЗАЕС, у тому числі й тим, хто не може потрапити на робочі місця, тому що доступу до них перешкоджають окупанти. Ці твердження – чергова безсоромна брехня рашистів!" – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що продовжують гарантувати працівникам ЗАЕС виплату заробітної плати і всіх передбачених колективним договором компенсацій. Крім того, з 1 січня Енергоатом ще збільшує із 20% до 50% надбавки до посадових окладів персоналу ЗАЕС, який зберігає вірність Україні.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні.

ЕнергоатомЗАЕСфейкиокупанти

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