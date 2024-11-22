росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії рф – Центр нацспротиву

У такий спосіб росіяни намагаються рятувати нескінченний потік поранених російських окупантів

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях шантажують українців, змушуючи ставати донорами крові для армії рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти шантажують українців, змушуючи ставати донорами для армії кремля. Чергова хвиля примусової здачі крові для солдатів рф серед бюджетників та соціально вразливих верств населення тимчасово окупованих територій України. У такий спосіб росіяни намагаються рятувати нескінченний потік поранених російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у окупованому Маріуполі складають обов’язкові плани кількості донорів серед освітян, працівників ЖКГ та тих громадян, які отримують "субсидії". За невиконання "плану" люди ризикують не отримати виплати.