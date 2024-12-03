росіяни значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW

Частина ворожих дронів не досягає цілей через втручання РЕБ

Збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу Shahed дозволило росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"росія використовує своє домашнє виробництво безпілотників типу Shahed, щоб збільшити кількість дронів, які вона запускає в Україні. Ця динаміка відображена в складі пакетів ударів, які росія запустила по Україні в період з жовтня по листопад 2024 року, оскільки російські сили стали частіше запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотних літальних апаратів Shahed і приманок як частину своїх більших ударні пакети", – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що Україна знайшла вихід: ефективно відповідати на російські атаки дозволяють українські інновації в радіоелектронній боротьбі (РЕБ).