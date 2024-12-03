росіяни значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW
03 грудня 2024, 08:07
Фото: УНН
Частина ворожих дронів не досягає цілей через втручання РЕБ
Збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу Shahed дозволило росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
"росія використовує своє домашнє виробництво безпілотників типу Shahed, щоб збільшити кількість дронів, які вона запускає в Україні. Ця динаміка відображена в складі пакетів ударів, які росія запустила по Україні в період з жовтня по листопад 2024 року, оскільки російські сили стали частіше запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотних літальних апаратів Shahed і приманок як частину своїх більших ударні пакети", – йдеться в повідомленні.
Проте зазначається, що Україна знайшла вихід: ефективно відповідати на російські атаки дозволяють українські інновації в радіоелектронній боротьбі (РЕБ).
Аналітики припускають, що рф так часто атакує Україну (у тому числі безпілотниками-приманками), щоб послабити її протиповітряну оборону та виявити мобільні вогневі групи.
"Однак, схоже, Україна реагує на цей приплив дронів Shahed тим же. Кількість безпілотних літальних апаратів Shahed або приманок, які, як повідомляється, не досягають цілей через втручання українських РЕБ значно зросла протягом жовтня та листопада 2024 року", – кажуть в ISW.