Нічна атака України: сили ППО знищили усі ворожі ракети

Більшість ракет летіли у напрямку столиці.

У ніч проти вівторка, 6 червня, росіяни вчергове атакували Київ. Попередньо, окупанти вдарили ракетами типу Х-101/555, які запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 із 35 крилатих ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Та найбільше ракет летіло на Київ. У Київській міській військовій адміністрації звітують, що всі ракети знищено.

"За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога! Всі збиті, влучань не було. Воїни нашої протиповітряної оборони - справжні герої", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття та лінії електропередач тролейбусного сполучення, вибиті вікна магазину. Інформації щодо потерпілих наразі немає. Дані щодо наслідків ракетної атаки уточнюються.