росіяни знову почали активно використовувати керовані авіабомби - Тарнавський

Командувач розповів, де окупанти найактивніше наступають.

Війська рф знову почали активно застосовувати на таврійському напрямку керовані авіабомби, зокрема за минулу добу завдали 16 авіаударів. Всі, крім одного, у Донецькій області.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, кількість піхотних атак окупантів залишається на тому ж рівні. російські війська ведуть активні наступальні дії поблизу Авдіївки та на мар'їнському напрямку. За добу на таврійському напрямку відбулося 32 бойових зіткнення, росіяни здійснили 864 артобстріли та завдали ракетного удару.

Армія рф загалом втратила 466 солдатів та 52 одиниці військової техніки. Зокрема, ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С, вісім танків, 16 артсистем, сім ББМ, 32 БПЛА, чотири одиниці спецтехніки, самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 міліметрів та 15 автомобілів, а також чотири склади боєприпасів рф.