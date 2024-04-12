російський дипломат називає політику рф до країн-сусідів "милосердною" і наголошує, що Захід завжди експлуатував "слабкість росії".

росія збирається застосувати військово-політичні контрзаходи, якщо Фінляндія створить ядерну загрозу для росіян.

Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС рф Володимир Єрмаков.

Після появи інормації про те, що Фінляндія вивчає варіанти розміщення військ НАТО на своїй території, зокрема ймовірний транзит ядерної зброї, російський дипломат одразу застосував тактику погроз.

"Подібні наміри можна оцінити за допомогою біблійної формули – "не знають, що творять". Безвідносно того, чи знає влада Фінляндії, що вони творять, вони мають на повну зіткнутися з російськими військово-технічними контрзаходами. Наведене біблійне висловлювання традиційно є синонімом милосердя і всепрощення. Однак у взаєминах з країнами НАТО такий підхід, мабуть, уже не працює: нашу стриманість і довготерпіння там зазвичай приймали за слабкість і намагалися експлуатувати", – сказав Єрмаков.

За його словами, москва останнім часом нібито не мала жодних запитань до Фінляндії у сфері безпеки. Ба більше, політик вважає, що вступ Фінляндії до НАТО – бездумне рішення, адже росія зовсім не загрожувала сусідам. Проте, на його думку, тепер керівництво Фінляндії вирішило відкинути "те, що гарантувало спокій і стабільність їхньої країни, а саме – військовий нейтралітет", і виявилося втягнутим у загальну антиросійську політику НАТО, заявив дипломат.