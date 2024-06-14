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росіяни знову стрімко наступають на сході – DeepState

14 червня 2024, 13:35
росіяни знову стрімко наступають на сході – DeepState
Фото: з вільного доступу
окупанти захопили село поблизу Авдіївки.

російські окупанти захопили село Новопокровське на захід від Авдіївки Донецької області та просунувся біля Роздолівки.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Експерт Bild із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке також поінформував про захоплення Новопокровського.

"російські війська захопили Новопокровське за 15 км на північний захід від Авдіївки. росіяни знову швидко наступають, захоплюючи село за селом на Донеччині (1-3 на тиждень). Попри всі розмови, українські сили не знаходять способу їх зупинити. Поки що", – сказав журналіст.

Як зазначається, російські війська наступали на Новопокровське зі сходу після прориву української лінії оборони Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке, а також із північного сходу, розширюючи плацдарм навколо Очеретиного.

Відомо, що до війни у Новопокровському жили близько 60 людей.

контрнаступвійна в Україніросія-агресор

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