росіяни знову заявили, шо Крим атакували дрони

Українська сторона ситуацію також поки що не коментувала.

У Міністерстві оборони росії заявили, що в ніч проти 2 липня Крим був атакований трьома безпілотниками.

Як заявили у відомстві, безпілотники нібито було перехоплено та знищено системами протиповітряної оборони. Підтверджень у Міноборони рф як завжди не навели, а перевірити цю інформацію з інших джерел наразі неможливо.

Українська сторона ситуацію також поки що не коментувала.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі у районі мису Фіолент та в районі Балаклавської ТЕС було чути вибухи. Пізніше російський "мер" міста Михайло Развожаєв заявив, що Севастополь атакували п'ять повітряних цілей. За його словами, їх нібито було знищено в небі у Балаклавському районі.