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росіяни знову заявили, шо Крим атакували дрони

02 липня 2024, 11:33
росіяни знову заявили, шо Крим атакували дрони
Фото: з вільного доступу
Українська сторона ситуацію також поки що не коментувала.
У Міністерстві оборони росії заявили, що в ніч проти 2 липня Крим був атакований трьома безпілотниками.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
Як заявили у відомстві, безпілотники нібито було перехоплено та знищено системами протиповітряної оборони. Підтверджень у Міноборони рф як завжди не навели, а перевірити цю інформацію з інших джерел наразі неможливо. 
 
Українська сторона ситуацію також поки що не коментувала.
 
Раніше повідомлялося, що у Севастополі у районі мису Фіолент та в районі Балаклавської ТЕС було чути вибухи. Пізніше російський "мер" міста Михайло Развожаєв заявив, що Севастополь атакували п'ять повітряних цілей. За його словами, їх нібито було знищено в небі у Балаклавському районі. 
війна в Україніросія окупантиКриматака безпілотників

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