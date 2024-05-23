росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва

Чергова провокація від росії.

У ніч на 23 травня російська сторона зняла понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Про це заявив глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель, пише ERR.

Пургель зазначає Естонія і росія щовесни встановлюютьна річці Нарва буї, які позначають фарватер. Встановлення фарватерних буїв потрібне щовесни, оскільки русло річки змінюється і позначення фарватеру переглядається.

До 2022 року цей фарватери встановлювали за обопільною згодою, однак, з 2023 року рф не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

Цього року росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини із 250 буїв.

Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв, укладеною між прикордонними службами у 2022 році. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня.

У ніч проти четверга естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належала до спірних буїв.

Пургель повідомив, що Департамент поліції і прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою і зажадав роз'яснень щодо зняття буїв та їхнього повернення.

А прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що йдеться про прикордонний інцидент. При цьому вона наголосила, що Естонія буде підходити до цього випадку тверезо і врівноважено.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що росія поводиться провокаційно.