росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
23 жовтня 2024, 18:55
Співробітники та волонтери не постраждали під час ворожої атаки.
російські війська під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста.
Про це повідомила сама організація.
Знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.
"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", — заявили в Червоному Хресті.