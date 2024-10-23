росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині

Співробітники та волонтери не постраждали під час ворожої атаки.

російські війська під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста.

Про це повідомила сама організація.

Знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", — заявили в Червоному Хресті.