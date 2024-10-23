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росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині

23 жовтня 2024, 18:55
росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
Співробітники та волонтери не постраждали під час ворожої атаки.
російські війська під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста.
 
Про це повідомила сама організація.
 
Знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.
 
"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", — заявили в Червоному Хресті.
Червоний Хрествійна в Україніросія окупанти

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