російська армія має успіхи біля Вугледара і намагається обійти Селидове – ISW

російські окупанти мають певні успіхи поблизу Часового Яру, Торецька, Вугледара на Донеччині. Зокрема, на Покровському напрямку загарбники намагаються обійти Селидове.

Армія рф нещодавно просунулася на північний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри за 30 вересня свідчать про просування на північний захід вздовж траси E40 Бахмут-Слов’янськ поблизу Залізнянського. Українські та російські джерела повідомляли, що 29- 30 вересня тривали бої на східній околиці Часового Яру та поблизу Білої Гори.

росіяни нещодавно просунулися біля на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 29 вересня показують, що окупанти досягли незначних успіхів уздовж вулиці Гайдара в західній частині Дружби. 30 вересня у Міноборони рф заявили про захоплення Нелипівки, що розташована на півдні від Торецька. В ISW не бачили підтвердження того, що російські сили діють у північній околиці Нелипівки.

російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають у східній та південно-східній частині Торецька. Зокрема, в бік мікрорайону Забалка, а також у лісових масивах на південний захід від міста в напрямку Щербинівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували поблизу Торецька, біля Залізного, Нелипівки та в напрямку Щербинівки.

В ISW наголошують, що російські загарбники намагаються обійти Селидове через північний і південний фланги, та нещодавно просунулися на обох флангах. Геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська рф просунулися вздовж траси М04 Донецьк-Покровськ на північ від Селидового. Інші геокадри свідчать, що окупанти просунулися до залізничної лінії на південь від Селидового.

"29 вересня ISW спостерігала геолокаційні кадри, на яких видно російські досягнення в тому самому районі біля залізничної лінії на південь від Селидового", - йдеться у звіті Інституту.

російські блогери розповідали, що російські війська захопили увесь Красний Яр та Крутий Яр, а також рухаються до Миколаївки. Втім, в ISW ще не спостерігали підтвердження. Разом з тим, російські джерела американських аналітиків стверджували, що їхній ракетний удар пошкодив міст через Курахівське водосховище.

Війська рф нещодавно просунулися на північний схід від Вугледара. Зокрема, до бурелому на південь від Максимільянівки, а також - на південь від Катеринівки. російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто проривають українські позиції вздовж Солоної балки на південь від Катеринівки.

російські загарбники нещодавно просунулися на західних околицях Вугледара. На відео з геолокацією від 30 вересня видно, як окупант встановлює триколор у західній частині міста. У звіті ISW вказується, що путінські війська, ймовірно, ще не захопили весь Вугледар. Експерти Інституту вивчення війни не бачили кадрів про війська рф, які діють через центральну частину міста. 30 вересня російський блогер заявив, що окупанти ведуть бої на східній околиці Вугледара.

Український військовий, який діє поблизу Вугледара, зазначив, що ситуація в населеному пункті дуже складна З його слів, що окупанти атакують Вугледар з трьох напрямків - з Павлівки на півдні, від Пречистівки на південний захід, та з Водяного на північному сході. російські блогери стверджували, що війська рфпродовжують зусилля з оточення Вугледара з флангів і атакують у межах найсхіднішої околиці міста.

російські окупанти атакували біля самого Вугледара та в напрямку Богоявленки (на північний захід від Вугледара).