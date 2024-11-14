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ПОЛІТИКА

російська армія отримала нову артилерію з Північної Кореї

14 листопада 2024, 20:38
російська армія отримала нову артилерію з Північної Кореї
Фото: google.com
За даними видання, в соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan.

російська федерація почала підсилювати свою артилерію. Наразі окупанти залізницею перевозять із КНДР САУ Koksan.

Про це повідомляє Defense Express.

За даними видання, в соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, котре найбільш ймовірно вже відбувається на території росії.

Один лише знімок не дозволяє на цей час судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча б орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не є відомо.

Однак в середині жовтня російські військові заявляли, що почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.

Тобто з певною ймовірністю військові рф на цей час уже могли пройти етап "первинного знайомства" з артилерією своїх "колег" в КНДР, і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.

Характеристики Koksan

  • дальність стрільби до 40 кілометрів за умови використання стандартного снаряду, до 60 кілометрів - за умови використання активно-реактивного снаряду,
  • темп стрільби - 2 постріли на 5 хвилин,
  • калібр 170 міліметрів (нестандартний як для армії рф).
КНДРзброявійна в Україні

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