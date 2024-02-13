російська армія просувається в Авдіївці – ISW

Біля міста тривають позиційні бої.

російські війська просунулися в Авдіївці Донецької області на тлі позиційних боїв, що тривали поблизу населеного пункту протягом минулої доби, 12 лютого. Біля міста також тривають бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією американських аналітиків, позиційні бої тривали на північ від Авдіївки в районі Новобахмутівки; на заході - біля Тоненького; на південний захід - біля Первомайського та Невельського. Крім того, речник Таврійського угруповання військ України Дмитро Лиховій заявив, що загарбники використовують більше бронетехніки, танків і БМП на Авдіївському напрямку.

Своєю чергою, деякі російські мілблогери стверджували, що нібито окупанти перетнули залізничну лінію в Авдіївці та закріпилися на дачній території на захід від залізниці. Втім, фахівці ISW наголошують: ще не виявив візуальних доказів дій російських військ на захід від залізничної лінії в Авдіївці.

Також російські мілблогери стверджували, що армія рф продовжила просування вздовж вулиці Чистякова та провулку Залізничного в північній частині Авдіївки та та навіть просунулася на 300 метрів вглиб уздовж дороги 450 -метровий фронт на півдні міста. Крім того, інші мілблогери інформують, мовляв росіяни просунулися в лісосмузі на схід від Опитного і Первомайського. Наразі ISW не спостерігає візуального підтвердження жодної з цих заяв.