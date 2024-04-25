російська армія розвиває наступ у Донецькій області – BILD

Нині головна надія для української армії - це надходження нового озброєння.

Після прориву фронту на Донеччині російські війська захопили ще одне село Новобахмутівка. Тим часом, українські військові відчайдушно намагаються стабілізувати фронт, але вдається їм це лише частково.

Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Репке.

За його словами, нині головна надія для української армії - це надходження нового озброєння, зокрема, боєприпасів для західної високоточної зброї. Так, у Польщі десятки бронетранспортерів Бредлі чекають на стоянці перевезення через кордон.

"Після рішення про надання допомоги Києву в Конгресі США Україна почала використовувати значно більше ракет М30 для знищення російських систем залпового вогню та зенітних систем на відстані до 80 кілометрів за лінією фронту. Швидше за все, це говорить про те, що ЗСУ обіцяно сотні нових ракет у найближчі кілька днів", - вважає експерт.