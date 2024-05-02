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російська армія штурмує Часів Яр – Нацгвардія

02 травня 2024, 15:55
російська армія штурмує Часів Яр – Нацгвардія
Фото: Надзвичайні новини
На сході та півдні ворог збільшив застосування дронів та авіації.

Армія російської федерації штурмує в районі Часового Яру в Донецькій області. Зокрема, ворог атакує із флангів – Іванівське та Богданівка. 

Про це речник Національної гвардії Руслан Музичук розповів в коментарі LIGA.net.

За його словами, географічне положення Часового Яру дає українських військовим можливість тримати під вогневим контролем важливі ділянки довкола міста та відкидати ворога.

Музичук наголошує, що на деяких ділянках лінії фронту на сході та півдні ворог збільшив застосування дронів та авіації. Окупанти намагаються проводити розвідку і переднього краю, і в глибину оборони ЗСУ.

"За останні дні є певна активізація і на Куп’янському напрямку у порівнянні із попереднім періодом, коли Сили оборони не фіксували значної активності противника там. Досить активно ворог намагався атакувати на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. І південний напрямок, де ворог намагається покращити своє тактичне положення", - розповів він.

НацгвардіяЧасів Ярвійна в Україніросія окупанти

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