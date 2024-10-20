російська армія стане сильнішою: генерал НАТО попередив про серйозну загрозу

Саме тому НАТО має бути готовим і потребує збройних сил, які зможуть цьому протистояти.

росія зазнала в Україні досить великих втрат. Але російські збройні сили вивчають, вдосконалюють і впроваджують досвід війни.

Про це заявив в інтерв'ю Der Spiegel головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі.

"Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командують ті самі люди, які вже сприймають нас як ворогів і потім будуть дуже злитися на те, як пройшла війна. Тож матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти", - заявив Каволі.

Генерал зауважив, що росія є постійною загрозою для альянсу та безпеки в усій Європі, тому що москва все більше грає з такими гравцями, як Китай і Північна Корея. Це робить її глобальною проблемою, абсолютно новою динамікою.

"Загроза дуже серйозна. Я вважаю за краще описати, наскільки це гостро по відношенню до нас. НАТО має мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", - додав американський командувач.