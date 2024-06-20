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російська армія уперше скинула на Україну ФАБ-3000 – Bild

20 червня 2024, 17:53
російська армія уперше скинула на Україну ФАБ-3000 – Bild
Фото: скрин з відео
Ролик опублікували в російських пабліках.
російські загарбники поширили в мережі, як стверджується, момент застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М-54 з керованим модулем планування і корекції.
 
Про це пише BILD.
 
Сьогодні російський Telegram-канал Fighterbomber опублікував відео скидання такої бомби на село Липці в Харківській області. За його словами, це перше в історії людства бойове застосування бомби такого калібру з УМПК.
 
"Довідковий радіус суцільного ураження у ФАБ-3000 230 метрів, а осколки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів", - написав він.
 
Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ця авіаційна бомба вразила будівлю "Нової Пошти".
 
"Важка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди", - написав він у мікроблозі X (Twitter).
 
У березні російське Міністерство оборони повідомило, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000. Повідомлялося, що використовувати такі бомби міг тільки російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, однак він не вміє використовувати бомби з керованим модулем планування і корекції.

 

бомбавійна в Україніросія загроза

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