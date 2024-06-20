російська армія уперше скинула на Україну ФАБ-3000 – Bild

Ролик опублікували в російських пабліках.

російські загарбники поширили в мережі, як стверджується, момент застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М-54 з керованим модулем планування і корекції.

Сьогодні російський Telegram-канал Fighterbomber опублікував відео скидання такої бомби на село Липці в Харківській області. За його словами, це перше в історії людства бойове застосування бомби такого калібру з УМПК.

"Довідковий радіус суцільного ураження у ФАБ-3000 230 метрів, а осколки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів", - написав він.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ця авіаційна бомба вразила будівлю "Нової Пошти".

"Важка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди", - написав він у мікроблозі X (Twitter).